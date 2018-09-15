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Irak'ta meclis toplandı! Seçim yapıldı

Irak'ta Meclis Başkanlığı yardımcılarını seçmek amacıyla toplanan mecliste yapılan gizli oylamada, Irak Meclis Birinci Yardımcılığına Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu’ndan Hasan Kerim el-Kaabi seçildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 23:06
Irak'ta meclis toplandı! Seçim yapıldı

Irak'ta yeni başkan ve yardımcılarını seçmek amacıyla toplanan meclis, Irak Meclis Birinci Yardımcılığına Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu’ndan Hasan Kerim el-Kaabi'yi seçti.

Meclis Başkanlığı seçimi sonrası yardımcıları için yapılan gizli oylamada, Kaabi, başkan birinci yardımcısı olarak seçildi. İkinci başkan yardımcısının Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’nden (KDP) seçilmesi bekleniyor. KDP adayını Türkmen asıllı Beşir Halil Haddad olarak belirledi.

Irak Meclis Başkanlığına Sünni Araplardan Muhammed Halbusi seçilmişti.

KOALİSYONA HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

Mecliste hükümeti kuracak en büyük koalisyona henüz karar verilmedi.

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerden sonra yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı henüz hükümet kurulamadı.

Başbakanın Şii, Cumhurbaşkanının ise Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) seçilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 23:06
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