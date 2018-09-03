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Irak Meclisi, anlaşmazlıklar nedeniyle başkanını seçemedi

Irak'ta genel seçimlerin ardından düzenlenen oturumda en büyük parlamento koalisyonuyla ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yeni meclis başkanının seçilemediği bildirildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 18:17
Irak Meclisi, anlaşmazlıklar nedeniyle başkanını seçemedi

Irak'ta 12 Mayıs genel seçimlerin ardından düzenlenen oturumda en büyük parlamento koalisyonuyla ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yeni meclis başkanı seçilemedi.

Mecliste gerçekleşen oturumda yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı hükümeti kuracak en büyük meclis koalisyonu kararı çıkmadı.

Meclisi en yaşlı üye sıfatıyla yöneten Muhammed Ali Zeyni, yaşanan siyasi kaostan dolayı oturumu yarına erteledi.

Irak'ta anayasada belirtilmese de, Meclis Başkanlığı Arap Sünnilerden, Cumhurbaşkanı Kürtlerden ve Başbakan Arap Şiilerden seçiliyor.

Şiilerin Başbakan konusunda olduğu gibi, Sünnilerin Meclis Başkanlığı ve Kürtlerin de Cumhurbaşkanlığı'na seçilecek tek bir isim üzerine henüz anlaşmadığı kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 18:17
  1. ırak

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