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Irak'ta mayın patlamasında 3 polis öldü

Irak Salahaddin Tikrit Çölü bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda mayın patlaması sonucu 3 polis hayatını kaybetti.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:23
Irak'ta mayın patlamasında 3 polis öldü

Salahaddin Vali Yardımcısı Muhammet Koca, yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında Irak Federal Polisine ait bir aracın bölgeden geçişi sırasında bir mayının infilak ettiğini, olayda 3 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.

Operasyon sırasında çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğine dikkat çeken Koca, mayın patlaması sonucu yaşanan can kayıplarına rağmen operasyona hız verilerek 70 mayının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 09:23
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