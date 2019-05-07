Irak’ta kuş gribi vakası

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde kuş gribi vakası tespit edildiği bildirildi.

Irak Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Basra kentinde bir kişinin kuş gribi virüsüne yakalandığı belirtildi. Daha önce Basra kentindeki kuş pazarında bir kuş gribi vakasının bulunduğuna dikkat çeken Bakanlık,laboratuvarda teşhis edilen virüsün bir örneğinin de Londra’daki Weybridge laboratuvarı ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne (OIE) gönderildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, test sonuçlarının Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından onaylandığı vurgulandı.