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Irak'ta kritik görüşme!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi eski Başkanı Mesud Barzani, ABD Başkanı’nın DEAŞ İle Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Brett ile ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ve Erbil Başkonsolosu Steven Fagin'i bir araya geldi.

07 Ekim 2018 Pazar 23:06
Irak'ta kritik görüşme!

Mesud Barzani, Brett McGurk ve beraberindeki heyetle Irak’ta kurulacak yeni hükümeti ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Barzani bugün Erbil’in Pirmam ilçesinde, ABD Başkanı’nın DEAŞ’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Brett ile ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ve Erbil Başkonsolosu Steven Fagin’i kabul etti.

Görüşme ilişkin Başkan Barzani’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamda, görüşmede Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada Brett McGurk’ın Kürdistan Parlamneto seçimlerinde elde ettiği başarıdan ötürü Kürdistan Demokrat Partisi’ni (KDP) tebrik ettiği ve KDP’nin Kürdistan Bölgesi ile Irak’taki rolüne değindiği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 23:06
  1. Irak
  2. Mesud Barzani
  3. ABD

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