Irak'ta kritik görüşme!

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani, ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Erbil'in Salahaddin kasabasındaki konutunda bir araya geldi.

Barzani'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Barzani ile McGurk Irak'taki son gelişmeler başta olmak üzere ülkede kurulacak yeni hükümete ilişkin fikir teatisinde bulundu.

Irak'ta tüm bileşenler arasında gerçek bir ortaklık prensibinin temin edilmesi gerektiğine vurgu yapılan görüşmede, ülkenin düzlüğe çıkana dek ikili ilişkilerin ve istişarelerin devam etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Irak'ta son seçimlerde 48 milletvekili çıkararak ikinci konumda yer alan Fetih Koalisyonu lideri ve Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri, ABD'nin müdahaleleri neticesinde kurulacak bir hükümeti iki ay içinde düşüreceklerini söylemişti.

McGurk'un son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor.

Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk elde edemedi.