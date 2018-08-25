Irak'ta kritik görüşme!

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ile Başbakanı Haydar Abadi bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Fuad Masum ile Haydar Abadi’nin bir araya gelerek hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdikleri belirtildi. Masum ile Abadi, hükümet kurma çalışmalarının hızlandırılması için en büyük koalisyonun ilan edilmesi konusunu ele aldı.

Masum, parlamentonun dördüncü dönem açılışının belirlenen süre içerisinde yapılmasına vurgu yaptı.

Siyasi sürecin ilerletilmesi çabalarının devam ettirilmesi ve anayasaya bağlı kalınması gerektiğini belirten Masum, tüm konularda reform sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

YENİ HÜKÜMET HALA KURULAMADI

12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen yeni hükümet hala kurulamadı. Haydar Abadi ile Nuri Maliki arasında ikiye bölünmüş durumda.

Sairun, Nasır, Hikme, Vataniye ve Irak Güçler Birliği Koalisyonu temsilcileri, en büyük koalisyonu ilan etmek için önümüzdeki günlerde Kürt partileriyle görüşecek.