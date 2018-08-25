0553 313 94 23

Irak'ta kritik görüşme!

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ile Başbakan Haydar Abadi bir araya geldi. İki lider görüşmede, yaklaşık dört kurulamayan hükümet konusunu ela aldı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:42
Irak'ta kritik görüşme!

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ile Başbakanı Haydar Abadi bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Fuad Masum ile Haydar Abadi’nin bir araya gelerek hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdikleri belirtildi. Masum ile Abadi, hükümet kurma çalışmalarının hızlandırılması için en büyük koalisyonun ilan edilmesi konusunu ele aldı.

Masum, parlamentonun dördüncü dönem açılışının belirlenen süre içerisinde yapılmasına vurgu yaptı.

Siyasi sürecin ilerletilmesi çabalarının devam ettirilmesi ve anayasaya bağlı kalınması gerektiğini belirten Masum, tüm konularda reform sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

 YENİ HÜKÜMET HALA KURULAMADI

12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen yeni hükümet hala kurulamadı. Haydar Abadi ile Nuri Maliki arasında ikiye bölünmüş durumda.

Sairun, Nasır, Hikme, Vataniye ve Irak Güçler Birliği Koalisyonu temsilcileri, en büyük koalisyonu ilan etmek için önümüzdeki günlerde Kürt partileriyle görüşecek.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:42
  1. Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum
  2. Irak Başbakanı Haydar Abadi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hem Erdoğan’a “demokratik değil” dedi, hem de 15 Temmuz darbesine karşı olmadıklarını...
    1. Hem Erdoğan’a “demokratik değil” dedi,..
    2. ABD'li eski diplomattan küstah..
    3. MİT ve polisten terör operasyonu!
    4. Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
    5. Gaziantep'te trafik kazası: 18 kişi..
    6. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Zafer..
    7. Kırmızı listedeki teröristin nasıl..
    8. Trump’a “mütevazı” dedi, cevabı aldı
    9. Almanya’da cami karşısına açılan..
    10. PKK'nın çağrı yaptığı eyleme izin yok!
    11. Papa 40 yıl sonra oraya gitti!
    12. AK Parti binasına saldıran zanlı..
    13. Trump etkisi: Meksikalı olduğun için..
    14. Irak'ta kritik görüşme!
    15. Fenerbahçe yeni transferi resmen..
    16. Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz..
    17. Belediye Başkanı açıkladı! O stat..
    18. Suudiler diken üstünde... Kılıf çoktan..
    19. İki ayağını kaybeden sevimli köpek..
    20. 33 yaşındaki adam ağaçta asılı bulundu
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz