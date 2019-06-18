Irak'ta Kerkük için özel komisyon kuruldu

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kerkük İl Meclisi sorununun çözümü için özel komisyon kurulduğunu açıkladı.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, yaklaşık 2 yıldan bu yana toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için Kerkük İl Meclisinin toplanamaması konusuna değindi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, "Kerkük İl Meclisi sorununun çözülmesi ve vilayetin yatırım planının onaylanması için özel bir komisyon teşkil edildi." dedi.

Eski Kerkük Valisi Necmeddin Kerim hakkında yolsuzluk suçlamasıyla çıkarılan yakalama kararıyla ilgili ise Abdulmehdi, tüm yasal prosedürlerin uygulanacağını ifade etti.

Irak Başbakanı konuya dair "Yolsuzlukla ilgili meseleler kanıtsız bir işe yaramaz." değerlendirmesinde bulundu. Abdulmehdi ayrıca yolsuzlukla mücadelenin terörle mücadele kadar önemli bir mesele olduğunu vurguladı.

Irak güvenlik güçleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı (IKBY) Peşmerge güçlerinin 2014'ten itibaren elinde tuttuğu Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelere Ekim 2017'de askeri operasyon düzenlemişti.

Peşmerge güçleri, Bağdat yönetiminin askeri operasyonu karşısında herhangi bir çatışmaya girmeden 3 yıl ellerinde tuttukları Kerkük vilayetinden çekilmek zorunda kalmıştı.

Kerkük İl Meclisindeki Kürt üyeler, Ekim 2017'den bu yana vilayetin durumunun normal olmadığını öne sürerek meclisteki oturuma katılmıyor.





