Irak'ta kadın sığınmaevindeki yangın kasıtlı çıkarıldı

Irak Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı, başkent Bağdat'ta 6 kadının yanarak hayatını kaybetmesine sebebiyet veren sığınmaevindeki olayın kazayla değil planlı yapıldığını açıkladı.

Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Yardımcısı Falıh el Amıri, dün yaşanan yangına ilişkin Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, evsiz kadınların sığınmaevinden çıkmak için yangın çıkardığını ancak bunların 6'sının hayatını kaybettiğini, 50'sinin kurtarıldığını ifade etti.

Amıri, yangının kaza sonucu meydana gelmediğini daha önce planlandığını, olaya ilişkin bazı kadınlar hakkında ise soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Bağdat'ın kuzeyindeki Azamiye bölgesinde yer alan sığınmaevinde evsiz kadınlar gözaltında tutulup rehabilite ediliyor.

Sığınmaevinde dün meydana gelen olayda ilk önce arbede yaşandığı ve daha sonra yangın çıktığı belirtilmişti. Yangından kurtarılan kadınların Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı bünyesindeki başka bir bölgeye sevk edildiği açıklanmıştı.