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Irak'ta kadın sığınmaevinde çıkan yangında 6 kişi öldü

04 Ocak 2019 Cuma 21:03
Irak'ta kadın sığınmaevinde çıkan yangında 6 kişi öldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta evsizlerin gözaltında tutulduğu bir sığınmaevinde yaşanan arbede ve ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kadın öldü.

AA muhabirine konuşan komiser Ahmed Halef, evsiz kadınlara özel sığınmaevinde henüz bilinmeyen bir nedenle önce arbede ardından da yangın çıktığını söyledi.

Halef, kadınlardan 6'sının çıkan yangında hayatını kaybettiğini, çok sayıda kadının da boğulma tehlikesi geçirdiğini belirtti.

Sivil savunma ve ilk yardım ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini belirten Halef, olayla ilgili acil soruşturma başlatıldığını aktardı.

Irak güvenlik güçleri, sokaklarda yaşayan kişileri gözaltında tutmak amacıyla toplayarak, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığına bağlı sığınmaevlerine sevk ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 21:03
  1. Bağdat
  2. Irak
  3. Kadınlar hapisanesi

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