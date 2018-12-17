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Irak'ta kabine krizine neden olan Feyyad, görevlerine iade edildi

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:54
Irak'ta kabine krizine neden olan Feyyad, görevlerine iade edildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta eski Başbakan Haydar el-İbadi tarafından Milli Güvenlik Konseyi, Milli Güvenlik Müsteşarlığı ve Haşdi Şabi Başkanlığı görevlerinden azledilen Falih Feyyad, bir kez daha mahkeme kararıyla bu görevlerine döndü.

Feyyad'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, federal mahkemenin İbadi'nin Feyyad’ı görevden alma kararını iptal ettiği ve içişleri bakanı adayını Milli Güvenlik Müsteşarlığı ile Milli Güvenlik Konseyi ve Haşdi Şabi Başkanlığı görevlerine iade ettiği aktarıldı.

Eski Başbakan İbadi, 31 Ağustos'ta Feyyad'ı siyasi eylemlere giriştiği ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle söz konusu görevlerinden uzaklaştırmıştı.

Falih Feyyad, Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı meclisteki Bina Koalisyonu'nun Başbakan Adil Abdulmehdi kabinesindeki İçişleri Bakanı adayı. Mecliste en fazla milletvekiline sahip Mukteda es-Sadr ise, Feyyad'ın adaylığına karşı çıkıyor. Adaylıktan geri çekilmeyeceğini duyuran Feyyad, Sadr ve Haşdi Şabi grupları arasında siyasi krize neden oluyor.

Ülkede, söz konusu krizin aşılması ve Feyyad'ın İçişleri Bakanlığı yerine iade edildiği görevlerini sürdürmesi için mahkemenin böyle bir karar verdiği tartışılıyor.

Irak Federal Mahkemesi de 15 Ekim'de aynı hükme varmıştı.

Irak'ta bağımsız siyasetçi Abdulmehdi, 25 Ekim'de kurduğu 22 üyeli hükümetten ilk etapta 14 bakanın ismini meclise sunarak güvenoyu almıştı. İçişleri, Savunma, Adalet, Eğitim, Kültür, Yüksek Öğretim, Göç ve Göçmenler ve Planlama Bakanlıkları için adayların ismi meclisten henüz geçemedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:54
  1. Falih Feyyad
  2. göreve iade
  3. Irak

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