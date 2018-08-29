Irak'ta intihar saldırısı: Ölüler var

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde bir güvenlik kontrol noktasına gerçekleştirilen intihar saldırısında aralarında sivillerin de olduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Saldırıya ilişkin AA muhabirine konuşan Yüzbaşı Ahmed Duleymi, Irak-Suriye sınırı üzerindeki Kaim ilçesinin güneyinde Irak ordusu ve Haşdi Şabi birliklerinin ortak kontrol noktasında bomba yüklü araçla intihar eylemi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Aracın patlatılması sonucu olay yerinde 2'si sivil olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirten Duleymi, yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te ele geçirdiği Kaim ilçesini, geçen yılın sonunda tekrar kontrol altına almıştı.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Aralık 2017 tarihinde DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığının tamamen sona erdiğini ilan etmesine rağmen, zaman zaman özellikle sahra veya yerleşim alanlarından uzak bölgelerde güvenlik güçlerine saldırılar düzenleniyor.