Irak'ta intihar saldırısı! 7 ölü

Irak İçişleri Bakanlığı, Suriye sınırındaki el-Kaim kasabasında Irak ordusu ile Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin ortak kontrol noktasına, intihar saldırısında 7 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İNTİHAR SALDIRISI

Saldırının intihar eylemcisinin kullandığı aracı patlatarak gerçekleştiğini belirten Bakanlık yetkilileri, ölenlerin 4’ünün Irak ordusu ile Haşdi Şabi mensuplarının olduğunu geriye kalanların sivillerden oluştuğunu söyledi. Yetkililer patlamanın ardından kasabada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini aktardı.

Yüzbaşı Ahmed Duleymi, Irak-Suriye sınırı üzerindeki Kaim ilçesinin güneyinde Irak ordusu ve Haşdi Şabi birliklerinin ortak kontrol noktasında bomba yüklü araçla intihar eylemi gerçekleştirildiğini ifade etti.

SALDIRIDA DEAŞ ŞÜPHESİ

Irak’ın özellikle Sünnilerin yaşadıkları bölgelerde sürekli güvenlik ihlalleri yaşanıyor. Yetkililer saldırıların arkasında geçen yılın sonunda Irak’tan çıkarıldığı ilan edilen terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu düşündüklerini bildirdiler. Görgü tanıkları ölü sayısının 20’nin üstünde olduğunu iddia ediyor.