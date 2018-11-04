Irak'ta ilkokul yakınlarında bombalı araç infilak etti!
Irak'ta 2 sene önce terör örgütü DAEŞ'in kontrolünde bulunan Şırkat ilçesinde bir ilkokul yakınlarında bombalı araç infilak etti. Olayda 2 sivilin yaralandığı bildirildi.04 Kasım 2018 Pazar 15:18
Irak’ın Selahattin kentinde bir ilkokul yakınlarında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Güvenlik koridoru oluşturuldu
Polis kaynaklarına göre, Selahattin iline bağlı Şırkat ilçesinde park halindeki bir bombalı araç ilkokul yakınlarında infilak etti. Patlama sonucu 2 sivilin yaralandığını belirten polis kaynakları, meydana gelebilecek ikinci patlama ihtimali nedeniyle bölgede güvenlik koridoru oluşturulduğunu söyledi.
DAEŞ’in kontrolünde bulunan Şırkat yaklaşık 2 yıl önce Irak güçleri tarafından geri alınmıştı.
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