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Irak'ta ilkokul yakınlarında bombalı araç infilak etti!

Irak'ta 2 sene önce terör örgütü DAEŞ'in kontrolünde bulunan Şırkat ilçesinde bir ilkokul yakınlarında bombalı araç infilak etti. Olayda 2 sivilin yaralandığı bildirildi.

04 Kasım 2018 Pazar 15:18
Irak'ta ilkokul yakınlarında bombalı araç infilak etti!

Irak’ın Selahattin kentinde bir ilkokul yakınlarında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Güvenlik koridoru oluşturuldu

Polis kaynaklarına göre, Selahattin iline bağlı Şırkat ilçesinde park halindeki bir bombalı araç ilkokul yakınlarında infilak etti. Patlama sonucu 2 sivilin yaralandığını belirten polis kaynakları, meydana gelebilecek ikinci patlama ihtimali nedeniyle bölgede güvenlik koridoru oluşturulduğunu söyledi.

DAEŞ’in kontrolünde bulunan Şırkat yaklaşık 2 yıl önce Irak güçleri tarafından geri alınmıştı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 15:18
  1. Irak’ın Selahattin kenti
  2. bombalı araç
  3. güvenlik koridoru
  4. DAEŞ

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