Irak'ta ilkokul yakınlarında bombalı araç infilak etti!

Irak’ın Selahattin kentinde bir ilkokul yakınlarında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Güvenlik koridoru oluşturuldu

Polis kaynaklarına göre, Selahattin iline bağlı Şırkat ilçesinde park halindeki bir bombalı araç ilkokul yakınlarında infilak etti. Patlama sonucu 2 sivilin yaralandığını belirten polis kaynakları, meydana gelebilecek ikinci patlama ihtimali nedeniyle bölgede güvenlik koridoru oluşturulduğunu söyledi.

DAEŞ’in kontrolünde bulunan Şırkat yaklaşık 2 yıl önce Irak güçleri tarafından geri alınmıştı.