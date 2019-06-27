"Irak'ta idama ve müebbete mahkum edilenlerin yüzde 80'i masum" Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi Üyesi Vihde el-Cumeyli, ülkede idama ve müebbet hapis cezasına mahkum edilenlerin yüzde 80'inin masum olduğunu belirtti

BAĞDAT (AA) - Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi Üyesi Vihde el-Cumeyli, ülkede idama ve müebbet hapis cezasına mahkum edilenlerin yüzde 80'inin masum olduğunu, bu kişilerden işkence altında itiraflar alındığını söyledi. Başkent Bağdat'ta basın toplantısı düzenleyen Cumeyli, ülkedeki tutukluların çoğunun insani ve ahlaki olmayan yöntemlerle alınmış itiraflarla suçlu bulunduğunu belirtti. İdama ve müebbet hapis cezasına mahkum edilenlerin yüzde 80'inin masum olduğunu söyleyen Cumeyli, bu kişilerin sorguları esnasında işkenceye maruz kaldığını ifade etti. Cumeyli, Genel Af Yasası'nın yeniden yargılanmayla alakalı 9'uncu maddesinin revize edilmesi talebinde bulundu.



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