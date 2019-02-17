Irak'ta iç gümrüklerin kaldırılması

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sınır Gümrükler Müdürü Samal Abulrahman, Erbil ile Bağdat arasında kurulan iç gümrük noktalarının kaldırıldığını açıkladı.

Abdulrahman, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Bağdat-Erbil arasındaki gümrük kontrol noktalarının resmi olarak kaldırıldığını duyurdu.

IKBY olarak tek gümrük uygulamasına geçtiklerini vurgulayan Abdulrahman, "Geçmişte Bağdat-Erbil arasındaki sorunlar nedeniyle iki taraf da bedel ödedi, ancak Irak Bakanlar Kurulu kararının uygulanmasıyla gümrük noktaları kaldırıldı." diye konuştu.

Abdulrahman, söz konusu kontrol noktaların kaldırılmasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirerek, bunun ticarete hareketlilik kazandıracağını söyledi.

İç gümrüklerin kaldırılmasıyla yeni gümrük tarifesinin uygulamaya girdiğini belirten Abdulrahman, gümrük vergisinde yeni tarifenin detayları konusunda ise bilgi vermedi.

Kerkük Gümrük Noktası Müdürü Cemal Hasan da daha önce, Kerkük ile Musul ve Kerkük ile Erbil arasındaki tüm iç gümrük noktalarının kaldırılacağını belirterek, bundan sonra gümrük vergilerinin sadece ülke sınırındaki kapılarda alınacağını ifade etmişti.

Irak Bakanlar Kurulu, 21 Kasım 2018'de, Kuzey Irak da dahil olmak üzere tüm sınır kapılarında tek vergi uygulamasına geçilmesine karar vermişti.

