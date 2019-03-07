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"Irak'ta iç göçmenlerin dönüşü için güvenliğin sağlanması gerekiyor"

07 Mart 2019 Perşembe 19:43
"Irak'ta iç göçmenlerin dönüşü için güvenliğin sağlanması gerekiyor"

ERBİL (AA) - Irak Meclis Başkan Yardımcısı Beşir Halil Haddad, iç göçmenlerin kendi bölgelerine tekrar dönmesi için öncelikle güvenliklerinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Haddad, Irak'ta iç göçmenlerin durumu ve Türkmenler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Irak’ta DEAŞ’ın tahrip ettiği bölgelerin özellikle Musul'un güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten Haddad, "Irak'ta iç göçmenlerin tekrar evlerine dönmesi için güvenliğin sağlanması ve onlara iyi bir hayat sunulması gerekiyor. Mecliste bu konu için çalışacağız." dedi.

Haddad, ayrıca iç göçmenlerin geri dönüşü için DEAŞ'ın tahrip ettiği bölgelerin bir an önce imar edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bölgedeki Türkmenlerin durumuna ilişkin ise Haddad, Türkmenlerin haklarının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil ülke genelinde garanti altına alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkmenler Irak'ta üçüncü unsur, IKBY'de ise ikinci unsurdur. IKBY'de bir bakanlığın Türkmenlere verilmesinin yanı sıra başbakan yardımcılığını da almaları gerekiyor. Bağdat'ta da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığının Türkmenlere verilmesini destekliyoruz."


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:43
  1. Irak Meclis Başkanı Yardımcısı Beşir Halil Haddad
  2. İç göçmenler
  3. Türkmenler

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