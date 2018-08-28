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Irak'ta hedef: En büyük koalisyon

Irak'ta seçimin birincisi Muktada es-Sadr'ın Sairun koalisyonunun başı çektiği 4 grup, Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesud Barzani ile bir araya gelerek, oluşturulmak istenen 'büyük meclis koalisyonu' ile ilgili görüştü.

28 Ağustos 2018 Salı 01:35
Irak'ta hedef: En büyük koalisyon

Irak'ta seçimin birincisi Muktada es-Sadr'ın Sairun koalisyonu, Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır koalisyonu, Şii liderlerden Ammar el-Hekim'ın Ulusal Hikmet ve eski Başbakanlardan İyad Allavi’nin Vataniyye koalisyonundan oluşan bir heyet, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani ile bir araya gelerek oluşturulmak istenen en büyük meclis koalisyonunu görüştü.

Barzani'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Erbil'in Salahaddin kasabasında bulunan Barzani'nin konutunda gerçekleşen görüşmede, Irak meclisinde oluşturulmak istenen en büyük koalisyon ele alındı. Açıklamada, tarafların, Irak siyasetindeki ortaklık, ittifak ve yönetimde denge sağlama prensiplerine vurgu yaptığı kaydedildi.

HATALARIN TEKRARLANMAMASI İÇİN MEKANİZMA OLUŞTURMASI ÇAĞRISI

Görüşmede ayrıca ülkede 2003’ten sonra yapılan hataların tekrarlanmaması için bir mekanizma oluşturulması konusunun gündeme geldiği ifade edildi. Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk (165) elde edemedi. Dolayısıyla seçim yarışını önde tamamlayan partilerin koalisyon kurmaları gerekiyor.

Saddam rejiminin devrilmesinden sonra Irak'taki siyasi yapıda görev dağılımları, Cumhurbaşkanlığı Kürtlere, Başbakanlık Şiilere ve Meclis Başkanlığı da Sünnilere şeklinde yapılıyor.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 01:35
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