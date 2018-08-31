Irak'ta halk valilik binasını basmak istedi!

Irak güvenlik güçleri, Basra kentinde içme sularındaki kirlilik ile hizmet yetersizliğini protesto eden ve Valilik binasını basmak isteyen göstericilere müdahale etti.

Basra kentinde onlarca kişi, kentte içme suyu ve çevre kirliliğiyle hizmet yetersizliğini protesto için gösteri düzenledi.

Valilik binası önünde toplanan protestocular, bina önündeki beton bariyerleri aşıp binayı basmak istedi. Güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, olayda onlarca gösterici gazdan etkilendi.

Irak ordusuna bağlı Basra Operasyonları Komutanlığı bünyesinde Teğmen Muhammed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine barışçıl kapsamdan çıkan her türlü eyleme müdahale talimatı verildiğini belirtti.

Halef, valilik binasında yaşanan olayların barışçıl eylem kapsamı dışına çıktığını, bu nedenle bölgede herhangi bir olaya karşı güvenlik önlemlerinin arttırıldığını ifade etti.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün içme sularındaki oranının bin 200'ü geçmemesini istediği katı madde oranı Basra'daki içme sularında 7 bin 500 seviyelerine ulaşmış durumda.

PROTESTOLAR YENİDEN ALEVLENEBİLİR

Meclis İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanan raporda, Basra kentinde içme suyundaki kirliliğin 18 bin kişide çeşitli rahatsızlıklara neden olduğu belirtilmişti.

Iraklı 25 milletvekili de 26 Ağustos Pazar günü yaptıkları açıklamada, "içme suyu başta olmak üzere Basra'da yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulmaması durumunda yeni hükümet için yapılacak oylamaya katılmayacaklarını" duyurmuştu.

Ülkenin yüz ölçümü bakımından ikinci büyük kenti olan ve Irak petrolünün yüzde 80'inin üretildiği Basra'da, yaşanan elektrik sıkıntısı ve işsizlik nedeniyle 9 Temmuz'da patlak veren gösteriler kısa sürede başkent Bağdat'a kadar sıçramıştı.