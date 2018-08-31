0553 313 94 23

Irak'ta halk valilik binasını basmak istedi!

Irak'ın Basra kentinde onlarca kişi çevre kirliliğini, içme suyunu ve hizmet yetersizliklerini protesto etti. Valilik binasını basmak isteyen göstericilere, polis müdahale etti.

31 Ağustos 2018 Cuma 22:49
Irak'ta halk valilik binasını basmak istedi!

 Irak güvenlik güçleri, Basra kentinde içme sularındaki kirlilik ile hizmet yetersizliğini protesto eden ve Valilik binasını basmak isteyen göstericilere müdahale etti.

Basra kentinde onlarca kişi, kentte içme suyu ve çevre kirliliğiyle hizmet yetersizliğini protesto için gösteri düzenledi.

Valilik binası önünde toplanan protestocular, bina önündeki beton bariyerleri aşıp binayı basmak istedi. Güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, olayda onlarca gösterici gazdan etkilendi.

Irak ordusuna bağlı Basra Operasyonları Komutanlığı bünyesinde Teğmen Muhammed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine barışçıl kapsamdan çıkan her türlü eyleme müdahale talimatı verildiğini belirtti.

Halef, valilik binasında yaşanan olayların barışçıl eylem kapsamı dışına çıktığını, bu nedenle bölgede herhangi bir olaya karşı güvenlik önlemlerinin arttırıldığını ifade etti.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün içme sularındaki oranının bin 200'ü geçmemesini istediği katı madde oranı Basra'daki içme sularında 7 bin 500 seviyelerine ulaşmış durumda.

PROTESTOLAR YENİDEN ALEVLENEBİLİR

Meclis İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanan raporda, Basra kentinde içme suyundaki kirliliğin 18 bin kişide çeşitli rahatsızlıklara neden olduğu belirtilmişti.

Iraklı 25 milletvekili de 26 Ağustos Pazar günü yaptıkları açıklamada, "içme suyu başta olmak üzere Basra'da yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulmaması durumunda yeni hükümet için yapılacak oylamaya katılmayacaklarını" duyurmuştu.

Ülkenin yüz ölçümü bakımından ikinci büyük kenti olan ve Irak petrolünün yüzde 80'inin üretildiği Basra'da, yaşanan elektrik sıkıntısı ve işsizlik nedeniyle 9 Temmuz'da patlak veren gösteriler kısa sürede başkent Bağdat'a kadar sıçramıştı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 22:49
  1. Irak
  2. Basra

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den skandal karar! Filistin'e yardım yapılmayacak
    1. ABD'den skandal karar! Filistin'e..
    2. Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın..
    3. Güney Afrika'dan dikkat çeken imam..
    4. Ülkede şok! Saldırı sonrası uçuşlar..
    5. Erdoğan, balık av sezonu açılışında..
    6. Beşiktaş, genç oyuncuyu Bursaspor'a..
    7. Kız isteme kavgasında kan aktı!
    8. Seleznyov'dan çok konuşulacak..
    9. Irak'ta halk valilik binasını basmak..
    10. Yardım paralarını tatilde yemişlerdi!..
    11. Nikah şahidi olan Mustafa Destici,..
    12. Başkan Erdoğan düğüne katıldı!
    13. SGK yapılandırma ödemelerini erteledi!
    14. BM uyardı! Bölgede felaket yaşanabilir
    15. Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması
    16. Maydanozun vücudumuza mucizevi etkisi!
    17. İP'te neler dönüyor? Whatsapp'tan..
    18. Gebelikte uyku soruna yaşayan anne..
    19. Irak'ta kritik görüşme!
    20. Kavun mu karpuz mu? Hangisi daha..
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Yine Perinçek, yine skandal! Abdülhamid'e FETÖ iftirası
    Yine Perinçek, yine skandal! Abdülhamid'e FETÖ iftirası
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!