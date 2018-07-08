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Irak'ta göstericilerin üzerine ateş açıldı!

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyinde işsizlik ve elektrik kesintilerini protesto eden grubun üzerine güvenlik güçlerince ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

08 Temmuz 2018 Pazar 14:26
Irak'ta göstericilerin üzerine ateş açıldı!

Bakanlık Sözcüsü Tümgeneral Said Main, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Kasım el-Araci'nin Basra vilayetinde meydana gelen olayın incelenmesi için ivedi bir şekilde soruşturma komisyonu kurulması talimatı verdiğini ifade etti.

Main, soruşturma komisyonu tarafından en kısa zamanda olaydaki kusurların ortaya çıkarılacağını kaydetti.

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra kentinde bazı vatandaşlar bugün, işsizlik ve İran'dan gelen elektriğin kesilmesinden kaynaklı sıkıntılara tepki göstermek amacıyla eylem düzenlemişti. Güvenlik güçlerinin, grubu dağıtmak için ateş açması sonucu 1 gösterici hayatını kaybetmiş, 3'ü yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 14:26
  1. Said Main
  2. İçişleri Bakanı Kasım el-Araci'nin Basra

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