Irak'ta göstericilerin üzerine ateş açıldı!

Bakanlık Sözcüsü Tümgeneral Said Main, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Kasım el-Araci'nin Basra vilayetinde meydana gelen olayın incelenmesi için ivedi bir şekilde soruşturma komisyonu kurulması talimatı verdiğini ifade etti.

Main, soruşturma komisyonu tarafından en kısa zamanda olaydaki kusurların ortaya çıkarılacağını kaydetti.

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra kentinde bazı vatandaşlar bugün, işsizlik ve İran'dan gelen elektriğin kesilmesinden kaynaklı sıkıntılara tepki göstermek amacıyla eylem düzenlemişti. Güvenlik güçlerinin, grubu dağıtmak için ateş açması sonucu 1 gösterici hayatını kaybetmiş, 3'ü yaralanmıştı.