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Irak'ta flaş iddia! Otobüslerle seçmen taşıdılar

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük-Germiyan Başkanlık Meclisi Başkanı Kemal Kerkuki, seçimlerde hile yapıldığını söyledi.

30 Eylül 2018 Pazar 23:13
Irak'ta flaş iddia! Otobüslerle seçmen taşıdılar

KDP Kerkük-Germiyan Başkanlık Meclisi Başkanı Kemal Kerkuki, Kerkük’ten vatandaşların oy kullanmak üzere otobüslerle Süleymaniye ve Çemçemal’e getirildiğini söyledi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük-Germiyan Başkanlık Meclisi Başkanı Kemal Kerkuki, Çok sayıdada vatandaşın oy kullanmak üzere Süleymaniye ve Çemçemal’e getirilerek sahtekarlık yapıldığını belirtti.

Kürdistan Bağımsız Seçim ve Referandum Komisyonu’nun şehirler arası gidiş gelişlerin durdurulması kararına rağmen Kerkük, Süleymaniye ve Çemçemal arasında gidiş gelişlerin devam ettiğini kaydeden Kerkuki, yaşananlarla ilgili KDP tarafından delillerin toplandığını ifade etti.

Goran Hareketi Politbüto Üyesi Ferman Mecid de K24’e yaptığı açıklamada, “Çok sayıda vatandaş sahte Irak kimlikleriyle seçim sandıklarına gidip oy kullanıyor. Arkadaşlarımız çok sayıda usülsüz vakıayla karşılaştı” diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 23:13
  1. Irak
  2. KDP

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