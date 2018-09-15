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Irak'ta flaş iddia! Gizlice görüştüler

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın DEAŞ’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, Irak'taki hükümet boşluğu konulu gizli bir görüşme yaptığı iddia edildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:59
Irak'ta flaş iddia! Gizlice görüştüler

Kuveyt’te yayınlanan Al Jarida gazetesinin İran Pasdaran Ordusu’ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, McGurk ile Süleymani arasında geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen “gizli” görüşmede Irak’ta yeni kurulacak hükümet ve İran Basra’daki konsolosluğuna yönelik saldırı ele alındı.

Yetkili, görüşmenin McGurk’ün talebi üzerine gerçekleştiğini, ABD’lilerin Süleymani’yi, Basra’da temel hizmetler nedeniyle protesto düzenleyen göstericiler tarafından İran konsolosluğuna yapılan saldırıyla ilgilerinin olmadığına ikna ettiğini söyledi.

İranlı yetkili devamla, “ABD’liler Süleymani’den, ABD’nin Irak’taki çıkarlarına zarar gelmemesi için müttefiklerini uyarmalarını ve kontrolden çıkacak bir karmaşaya mahal vermemelerini istediler” diye konuştu.

WASHİNGTON ADAY GÖSTERİLEN İSİMLERE SOĞUK BAKMIYOR

McGurk’ün Süleymani’ye, “Yeni Irak hükümetinde iki ülke olarak anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp birlikte çalışmalıyız. Washington, Irak Başbakanlığı’na aday gösterilen isimlere soğuk bakmıyor. Tam tersine yeni simalara fırsat verilmesi gerektiği kanaati taşıyor” dediği de ifade edildi.

Süleymani’nin ise McGurk’e Pasdaran Ordusu İstihbaratı’nın eline geçen ve konsolosluklara saldırıları planlayan bir belgeyi gösterdiği ve konsolosluk binasındaki evrakların taşındığını söylediği belirtildi.

Haber kaynağı, iki tarafın Irak’ta karşı karşıya gelmemek için, gizli çizgilerini korumada mutabık kaldığı ve Irak’ta yeni hükümetin kurulması konusunda bu çizgilerde koordine olacaklarını söyledi.

İki ülkeden şimdiye kadar söz konusu görüşmeyi doğrulayan hiçbir açıklama gelmedi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 15:59
  1. Ordu
  2. Irak
  3. ABD
  4. McGurk

YORUM YAZ

  • MilletMillet1 sa önce
    İran ABD İngiltere İsrail Bu devletler şeytan kardeşlerdir. Bölgemizde ne kadar zulüm ve adaletsizlik ,katliam varsa hepsinin altından bu şeytanlar çıkar. İran Irak savaşında Abd İngiltere Ve dahi İsrail ırağı destekledi pekiyi kim yenildi El cevap Irak. Abd İsrail ve İngiliz cavırı hiç bir zaman İrana düşman olmamıştır. Bilakis partnerdirler. Bölgemizdeki her taşın altından bu dört şeytan ülke çıkar.
Bugünkü Akit

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