Irak'ta flaş iddia! Gizlice görüştüler

Kuveyt’te yayınlanan Al Jarida gazetesinin İran Pasdaran Ordusu’ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, McGurk ile Süleymani arasında geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen “gizli” görüşmede Irak’ta yeni kurulacak hükümet ve İran Basra’daki konsolosluğuna yönelik saldırı ele alındı.

Yetkili, görüşmenin McGurk’ün talebi üzerine gerçekleştiğini, ABD’lilerin Süleymani’yi, Basra’da temel hizmetler nedeniyle protesto düzenleyen göstericiler tarafından İran konsolosluğuna yapılan saldırıyla ilgilerinin olmadığına ikna ettiğini söyledi.

İranlı yetkili devamla, “ABD’liler Süleymani’den, ABD’nin Irak’taki çıkarlarına zarar gelmemesi için müttefiklerini uyarmalarını ve kontrolden çıkacak bir karmaşaya mahal vermemelerini istediler” diye konuştu.

WASHİNGTON ADAY GÖSTERİLEN İSİMLERE SOĞUK BAKMIYOR

McGurk’ün Süleymani’ye, “Yeni Irak hükümetinde iki ülke olarak anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp birlikte çalışmalıyız. Washington, Irak Başbakanlığı’na aday gösterilen isimlere soğuk bakmıyor. Tam tersine yeni simalara fırsat verilmesi gerektiği kanaati taşıyor” dediği de ifade edildi.

Süleymani’nin ise McGurk’e Pasdaran Ordusu İstihbaratı’nın eline geçen ve konsolosluklara saldırıları planlayan bir belgeyi gösterdiği ve konsolosluk binasındaki evrakların taşındığını söylediği belirtildi.

Haber kaynağı, iki tarafın Irak’ta karşı karşıya gelmemek için, gizli çizgilerini korumada mutabık kaldığı ve Irak’ta yeni hükümetin kurulması konusunda bu çizgilerde koordine olacaklarını söyledi.

İki ülkeden şimdiye kadar söz konusu görüşmeyi doğrulayan hiçbir açıklama gelmedi.