Irak'ta flaş gelişme! Kritik isim görevinden alındı

Irak'ın güneyinde hizmet yoksunluğu, yolsuzluk ve elektrik kesintileri nedeniyle patlak veren gösterilerin ardından Necef Emniyet Müdürü Tuğgeneral Macid Hatim'in görevden alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Kasım el-Araci, Necef Emniyet Müdürü Hatim'i görevinden alarak yerine Tümgeneral Ala Garib'i atadı.

Güvenlik güçlerinin kentteki gösterilere müdahalede yetersiz kalması nedeniyle söz konusu kararın alındığı kaydedildi.

GÖSTERİLER 6 KENTTE PATLAK VERDİ

Başbakan Haydar el-İbadi, iki gün önce göstericilerin basarak içeri girdiği ve hakkında onlarca yolsuzluk iddiası bulunan Necef Havalimanı'nın yönetimini de bugün görevden almıştı.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.