Irak'ta "Filistin Toprak Günü" sergisi açıldı

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 43. yıl dönümü dolayısıyla sergi açıldı.

Filistin'in Erbil Konsolosluğunca açılan Filistin Toprak Günü sergisinde 47 ressamın eserleri yer alıyor.

Filistin direnişinin resimlerle gösterildiği sergiye Erbilliler yoğun ilgi gösterdi.

Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hızuri, AA muhabirine, sergide yer alan resimlerin Filistin topraklarına bağlılıklarına vurgu yaptığını söyledi.

Hızuri, İsrail'in tüm Filistin topraklarını işgal etmeyi ve asil Filistin halkının yerine Yahudileri yerleştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

- Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi, gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi görülüyor.

