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Irak'ta eylül ayının bilançosu açıklandı: 75 ölü

Irak'ta geçen ay "terör, şiddet eylemleri ve silahlı çatışma" nedeniyle 75 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

02 Ekim 2018 Salı 09:47
Irak'ta eylül ayının bilançosu açıklandı: 75 ölü

Birleşmiş MilletlerIrak Yardım Misyonu (UNAMI) tarafından yayımlanan raporda, "Irak'ta eylül ayında terör, şiddet eylemleri ve silahlı çatışma nedeniyle 75 sivil hayatını kaybetti, 179'u yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Sivil kayıplarının en çok başkent Bağdat, Enbar ve Salahaddin'de yaşandığı kaydedilen raporda, eylül ayında Bağdat'ta 37, Enbar'da 15, Salahaddin'de ise 9 kişinin öldüğü aktarıldı.

Irak'ta geçen ağustos ayında yaşanan terör, şiddet eylemleri ve çatışmalarda, 90 sivil ölmüş, 117 kişi yaralanmıştı.

Irak'ta ABD'nin 2003'teki işgalinden bu yana neredeyse her gün yaşanan şiddet olayları, terör örgütü DEAŞ'ın ülkede ortaya çıkmasıyla ciddi şekilde tırmanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Irak'ın Musul vilayetinii daha sonra Salahaddin ve Enbar'ı ele geçirmiş, güvenlik güçleri, uluslararası koalisyonun desteğiyle 2017'de bu kentlerde büyük oranda kontrolü sağlamıştı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın askeri varlığının sona erdiğini bildirmişti. Ancak DEAŞ militanları, özellikle kırsal bölgelerde ve gece saatlerinde güvenlik güçleriyle sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 09:47
  1. Birleşmiş MilletlerIrak Yardım Misyonu

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