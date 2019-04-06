0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Irak’ta etkili olan sel nedeniyle İran ile olan sınır kapıları kapatıldı

Irak’ı 10 günden fazladır etkisi altına alan sağanak yağış birçok kentte sele yol açarken, İran ve Irak sınır kapılarını karşılıklı olarak kapattı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 16:19
Irak’ta etkili olan sel nedeniyle İran ile olan sınır kapıları kapatıldı

Irak’ı 10 günden fazladır etkisi altına alan sağanak yağış birçok kentte sele yol açarken, İran ve Irak sınır kapılarını karşılıklı olarak kapattı.


Son 30 yılın en yağışlı kışını geçiren Irak’ta 10 günden bu yana devam eden şiddetli yağışlar bazı kentlerde sele yol açarken hükümet, bazı bölgelerde alarm verdi. Kerkük, Selahattin, Vasıt ve Misan şehirlerinin sel tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından endişe duyan hükümet vatandaşları su kenarlarından uzak durmaya çağırdı. Musul’da geçtiğimiz Mart ayında 100’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan eğlence parkındaki feci kazadan sonra önlem alan Irak Kültür Bakanlığına bağlı Turizm Heyeti, su seviyesinin artması nedeniyle nehir kenarındaki bütün restoranlar, turizm kompleksleri ve eğlence parklarını vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için güvenlik kurallarına uymaya çağırdı.


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yer alan ve 31 yıl aradan sonra ilk kez tamamıyla dolan Dukan barajından da benzer uyarı geldi. Baraj yöneticileri vatandaşları ve turistleri barajdan uzak durmaları konusunda uyardı.


Sel felaketinin boyutları artarken Irak Sağlık Bakanlığı selden etkilenen bölgelere acil yardımlar ulaştırmak için seferberlik ilan etti. Çevre ve sağlık dairelerinin her ihtimale karşı seferber olduğunu belirten Bakanlık açıklamasında, Basra, Misan, Selahattin, Musul ve Diyala’daki hastanelerin hazır durumda beklediğini söyledi.


Öte yandan sel, Irak ve İran’ın arasındaki Şeyip sınır kapısının kapanmasına neden oldu. Sınır kapısının devam eden yağışlar nedeniyle ileri bir tarihe kadar kapatıldığı açıklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 16:19
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalova'da silahlı kavga: 2 yaralı
    1. Yalova'da silahlı kavga: 2 yaralı
    2. AÇSH spor kulübü buz sporlarına..
    3. Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk..
    4. Boeing tüm dünyaya duyurdu! 737 MAX 8..
    5. Mahalle kültürü gençlerle geliştirilecek
    6. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin,..
    7. Uluslararası yolda obruk oluştu
    8. Hakkari'de 'Polis Haftası'..
    9. Ahmet Doğan kimdir nereli ve kaç..
    10. Operasyon böyle başladı! Binali..
    11. "Kandil ile uzlaşmak için kayyum..
    12. Dağda mahsur kalan keçileri AFAD..
    13. Fındıkta ‘kozalak akarı’ zararlısına..
    14. Asayiş müdürüyle saf tutan firari,..
    15. Irak’ta etkili olan sel nedeniyle İran..
    16. İzmir'de merak uyandıran olay! 54..
    17. Meteoroloji müjdeyi verdi! Havalar..
    18. Efeler galibiyetle başladı
    19. Gazeteci Recep Bulut: “Bundan sonraki..
    20. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Aradaki fark sadece 635 oya iniyor...
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Aradaki fark sadece 635 oya iniyor...
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız