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Irak'ta Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi görevden uzaklaştırıldı

Irak Başbakanı İbadi, Elektrik Bakanı Fehdavi'yi, hakkındaki soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırdı.

29 Temmuz 2018 Pazar 11:19
Irak'ta Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi görevden uzaklaştırıldı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan İbadi,  elektrik hizmetinin gerilemesinden dolayı hakkında başlatılan soruşturmalar  bitene kadar Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi'yi görevinden el çektirdi"  ifadeleri kullanıldı.

İran'ın, borçlarını ödeyemeyen Irak'a verdiği elektriği kesmesi,  ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz  bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgede halkın  protestolarına neden olmuştu.

İşsizlik sorunuyla başlayan ve elektrik kesintileriyle daha da  tırmanan gösteriler, Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa süre sonra  14 Temmuz'da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 11:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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