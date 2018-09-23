Irak'ta dikkat çeken seçim kararı!

Irak'ta anayasal olarak Kürtlere ayrılan cumhurbaşkanlığı için salı günü Bağdat'ta düzenlenmesi planlanan oylama ertelendi. Öte yandan, Goran (Değişim) hareketinin eski genel sekreter yardımcısı Sarwa Abdul Wahid, Irak cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan ilk kadın olacağını açıkladı.

Irak'ta 12 Mayıs'ta düzenlenen seçimlerden sonra bir yandan hükümet kurma çalışmaları devam ederken, bir yandan da anayasal olarak Kürtlere ayrılan cumhurbaşkanlığı görevinin kime verileceği tartışılıyor.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı Berhem Salih Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) tarafından kabul görmezken, Irak parlamentosunun 25 Eylül'de düzenlemesi planlanan cumhurbaşkanlığı oylamasını ertelediği belirtiliyor.

BELİRSİZ BİR TARİHE ERTELENDİ

Merkezi parlamentonun cumhurbaşkanlığı oylamasını ertelediği haberini, Erbil'den yayın yapan Rudaw duyurdu.

Rudaw'ın haberine göre, 25 Eylül'de planlanan oylama parlamento tarafından belirsiz bir tarihe ertelendi.

Bu kararın, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı ve KDP lideri Neçirvan Barzani'nin Bağdat'ta yeni kabine için temaslarda bulunmasının ardından açıklanması dikkat çekti. KDP, KYB'nin geçen hafta Irak cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği Berhem Salih'i desteklemeyeceklerini ve kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurmuştu.

İLK KADIN ADAY

Öte yandan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin üçüncü büyük partisi Goran (Değişim) hareketinin eski genel sekreter yardımcısı Sarwa Abdul Wahid de bu göreve aday olacağını açıkladı.

Russia Today'e konuşan Abdul Wahid, Irak'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.

Abdul Wahid Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, "Bağımsız kadın siyasetçi olarak Cumhurbaşkanlığına adaylığımı ilan ediyorum. Tüm Irak'ı temsil edeceğim" dedi.

​Irak Cumhurbaşkanlığı görevinin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında sınırlandırıldığını ve bunun haksızca bir tutum olduğunu dile getiren Abdul Wahid, "Milletvekili olduğum dönemde tüm Irak için çalıştım. Ayrılıkçı politikalara da karşı çıktım" dedi.

Kadın siyasetçi seçildiği takdirde tüm ülke halkını eşit şekilde temsil edeceğini ifade ederek, "Iraklı olmamla gurur, Kürt oluşumla da onur duyarım. Irak kadınını da temsil ediyorum. Önce Iraklı sonra Arap, Kürt, Türkmen, Şii ve Sünni olacağıma söz veriyorum" şeklinde konuştu.

Abdul Wahid geçen dönem Irak Meclisi Goran Hareketi'nden istifa etmişti. Irak Cumhurbaşkanlığına, KYB adına Berham Salih'in de adaylığı açıklanmıştı.