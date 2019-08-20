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Irak'ta DEAŞ'tan kurtarılan bölgeler için ortak heyet kurulması çağrısı

20 Ağustos 2019 Salı 19:44
Irak'ta DEAŞ'tan kurtarılan bölgeler için ortak heyet kurulması çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıldan uzun süre elinde tuttuğu vilayetlerin milletvekilleri, Başbakan Adil Abdulmehdi'ye "sahadaki gerçeklerin görülmesi için" ortak heyet oluşturulması çağrısı yaptı.

Irak'ta Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilen ve çoğunlukta Sünnilerin yaşadığı Musul, Enbar, Salahaddin, Kerkük ve Diyala vilayetlerinin eski ve mevcut milletvekilleriyle bazı önde gelenleri, sahada meydana gelen durumu ele almak için başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Toplantı sonrası yayımlanan ortak yazılı açıklamada, Irak Meclisi'ndeki Karar Koalisyonu lideri Usame en-Nuceyfi'nin çağrısı üzerine toplantının gerçekleştirildiği, DEAŞ'tan kurtarılan vilayetlerde insan kaçırma, zorla alıkoyma, meçhul cesetler, iç göçmen sorunu ve yıkılan kentlerin yeniden inşası gibi hassas konuların görüşüldüğü ifade edildi.

Toplantıda silahlı grupların bölgedeki demografik değişimden istifade etme çabası, gizli askeri üsler ve hapishanelerin mevcudiyeti, geniş tarım arazilerine el konulması, kurtarılan bölgelerde devletin hâlâ kontrolünü tam olarak sağlayamaması ve yasa dışı faaliyetlerin artmasıyla şu ana kadar bölge sakinlerinin evlerinden uzakta yaşaması gibi sorunların da ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'ye söz konusu bölgelerin ziyaret edilmesi ve sahadaki gerçeklerin görülmesi için hükümet, milletvekili ve bölge halkından oluşan bir ortak heyetin kurulması çağrısı yapıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te başta Musul olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Iraklı güçlerin operasyonları sonucu, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığına büyük ölçüde son verilmişti.

DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığının ilanına rağmen söz konusu 5 vilayetin özellikle kırsal bölgelerinde örgüt, güvenlik güçleri ve sivillere saldırılar düzenlemeye devam ediyor.





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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 19:44
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