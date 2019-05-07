Irak'ta DEAŞ'lıların aileleri için gözetim kampı kurulması planına tepki

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak'ta sayıları 280 bini bulan terör örgütü DEAŞ üyelerinin ailelerinin bir gözetim kampında tutulmasını öngören teklifin kanunlara aykırı olup reddedilmesi gerektiğini belirtti.

HRW, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin ofisine bağlı bir komite tarafından bu yılın başında hazırlanan ve 280 bin kişinin gözetim kamplarına sevk edilmesinin planlandığı öneriye ilişkin bir rapor yayımladı.

Örgütün endişelerine yer verilen raporda, Irak hükümetine ailelerin yasalara aykırı bir şekilde gözetim altına alınması ve dışarıya çıkmalarının sınırlandırılması önerisinin reddedilmesi çağrısı yapıldı.

HRW Orta Doğu Direktörü Lama Fakih, "Irak hükümetinin, DEAŞ'lıların aileleri oldukları iddia edilen kişilerin hapsedilmesi önerisi sadece uluslararası yasalara değil hükümetin DEAŞ sonrası toplum ile uzlaşı hedeflerine de ters düşmektedir. Herhangi bir suçu bulunmayan ailelerin toplu bir şekilde cezalandırılması kinin oluşması ve binlerce insanın hayatının sonsuza dek alıkonulması demektir." ifadelerini kullandı.

Raporda, öneriyi hazırlayan komitenin başkanı Dr. Muhammed Selman es-Sadi ile HRW ekibinin 7 Nisan'da görüştüğü ve Sadi'nin söz konusu ekibe bu durumdan DEAŞ'ın tutuklu, ölen ve kaybolan üyelerinin tüm aile fertlerinin etkileneceğini aktardığı kaydedildi.

Gözetim kamplarının nasıl inşa edileceğine dair bilgilerin de paylaşıldığı raporda, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı bünyesinde şehir merkezlerinin dışında konteynerden oluşan yerleşim birimlerinin inşa edileceği ve ailelerinin dışarıya çıkışının mahkeme ve hastaneye gitmek dahil olmak üzere sınırlandırılacağı ifade edildi.







