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Irak'ta DEAŞ'lı teröristler petrol kuyularına saldırdı

Acil ve Allas petrol kuyularına saldıran teröristlerin enerji alanlarına girişine polisler engel oldu - DEAŞ'ın hezimete uğratıldığının duyurulduğu Aralık 2017'den beri ilk kez böyle bir saldırı düzenlemesi dikkati çekti

29 Temmuz 2019 Pazartesi 02:07
Irak'ta DEAŞ'lı teröristler petrol kuyularına saldırdı

IRAK (AA) - Terör örgütü DEAŞ, Süleymaniye kentindeki Acil ve Allas petrol kuyularına silahlı saldırı düzenledi.

Irak ordusuna bağlı Selahaddin Operasyonlar Komutanlığından Yüzbaşı Saad Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Süleymaniye kentindeki petrol kuyularına hafif silahlarla saldırdığını söyledi.

Acil ve Allas petrol kuyularına saldıran teröristlerin enerji alanlarına girişine polislerin karşılık vermesiyle engel olundu.

Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı, saldırı sırasında güvenlik görevlilerinden ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

DEAŞ'ın ülkede hezimete uğratıldığının duyurulduğu Aralık 2017'den bu yana ilk kez böyle bir saldırı düzenlemesi dikkati çekti.

- DEAŞ'lı teröristlere hava harekatı

Irak'ın batısındaki Enbar kentinde DEAŞ'a ait iki merkezin hava harekatıyla vurulduğu bildirildi.

7. Tümen'de görevli muvazzaf subay Mecid el-Yasiri, hava harekatında 4 teröristin öldürüldüğünü söyledi.

Irak hükümeti, Aralık 2017'de tüm ülke topraklarının DEAŞ'tan geri alındığını duyurmasına rağmen askeri yetkililer, örgüte bağlı ölü hücrelerin varlıklarını sürdürdüğünü ve münferit saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini belirtiyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 02:07
  1. deaş
  2. Irak
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