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Irak'ta DEAŞ'lı bir tutuklu hapishaneden firar etti iddiası

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:10
Irak'ta DEAŞ'lı bir tutuklu hapishaneden firar etti iddiası

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından birinin tutuklu bulunduğunu hapishaneden firar ettiği iddia edildi.

Musul'daki Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim Ahmed el Huveysi, Kürdistan Demokrat Partisi'nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından Ahmed Ubeyd Muhammed Arhim eş-Şerabi adındaki bir tutuklunun cezaevinden firar ettiğini ifade etti.

Huveysi, Şerabi'nin Musul'un Zummar ilçesinde Irak federal polis güçleri tarafından korunan bir hapishaneden kaçtığını söyledi.

Arap Aşiretleri Sözcüsü, söz konusu tutuklunun nasıl firar ettiğini söylemezken, emniyet güçleri arasında yolsuzluğun yaygın olduğunu savundu.

Söz konusu firar olayına ilişkin Irak Adalet Bakanlığından şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmiş ve yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tutmuştu. Kentin geri alınması sırasında ve sonrasında yakalanan birçok DEAŞ militanı kentteki cezaevlerinde tutuluyor.




Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:10
  1. deaş
  2. Irak
  3. Musul

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