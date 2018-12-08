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Irak'ta DEAŞ'a karşı zafer günü resmi tatil ilan edildi

08 Aralık 2018 Cumartesi 23:56
Irak'ta DEAŞ'a karşı zafer günü resmi tatil ilan edildi

BAĞAT (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı zaferin birinci yıl dönümü dolayısıyla 10 Aralık günü resmi tatil ilan edildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, yayımladığı yazılı açıklamada, DEAŞ'a karşı kazanılan zaferin birinci yıl dönümüne denk gelecek Pazartesi gününün resmi tatil ilan edildiğini bildirerek, o gün devlet kurumlarında ülke bayrağının göndere çekilmesi, sokak, cadde, ev ve arabalara da bayrakların asılmasını istedi.

Pazartesi günü saat 13.00'te ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılması talimatı da veren Abdulmehdi, vatandaşların akşam saatlerinde sokak ve caddelerde kutlamalar yapabileceğini ifade etti.

Başbakan Abdulmehdi, aynı gün halka hitaben görüntülü konuşma da gerçekleştirecek.

Yetkililerden alınan bilgiye göre ayrıca pazartesi günü, hükümet binaları ve bazı yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin bir bölümü de trafiğe açılacak.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde ise Pazartesi günü resmi tatil olmayacak.

-İbadi, zaferi açıklamıştı

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, geçen yıl 9 Aralık'ta ülke topraklarının DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığını, örgüte karşı zafer elde edildiğini açıklamıştı.



Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 23:56
  1. deaş
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