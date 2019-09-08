Irak'ta DEAŞ üyelerinin yakınlarının bulunduğu kampa saldırı

İSTANBUL (AA) - Irak'ın Salahaddin vilayetinde, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakınlarının bulunduğu kampa düzenlenen bombalı saldırıda bir asker yaralandı.

AA muhabirine konuşan Salahaddin Emniyetinde görevli Yüzbaşı Polis Numan el-Cuburi, vilayetin kuzeyindeki Şırgat ilçesinde, DEAŞ mensuplarının yakınlarının ikamet ettiği kampa, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından el bombasıyla saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Cuburi, saldırıyı engellemeye çalışan ordu güçleri ve saldırganlar arasında kısa süreli çatışma çıktığını ve bir askerin yaralandığını söyledi.

Kamp sakinlerinin saldırıda zarar görmediğini dile getiren Cuburi, son bir ay içinde buna benzer 3 saldırının daha meydana geldiğini hatırlattı.

Iraklı yetkililer, daha önce Musul vilayetinde ikamet eden DEAŞ üyelerinin yakınlarını, geçen ay Şırgat'taki kampa sevk etmişti.

Söz konusu sevkten sonra Şırgat'taki aşiretler duruma tepki göstererek Irak merkezi hükümetine kampın kapatılması ve ailelerin ilçe sınırından çıkarılması çağrısında bulunmuştu.