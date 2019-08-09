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Irak'ta DEAŞ saldırısı

- Terör örgütü DEAŞ'ın Diyala vilayetine düzenlediği saldırı sonucu 1 sivil yaşamını yitirdi

09 Ağustos 2019 Cuma 12:08
Irak'ta DEAŞ saldırısı

DİYALA (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetine havan toplarıyla saldırısı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yerel medyaya konuşan Diyala Polis İstihbarat Biriminde görevli Yüzbaşı Ali Haydar, DEAŞ'ın İran sınırına yakın Hanekin ilçesinin İmam Veysi bölgesine havan toplarıyla saldırdığını belirtti.

Haydar, havan toplarının bölgedeki bazı sivil yerleşim birimlerine isabet ettiğini, bunun sonucunda 1 sivilin öldüğünü, 1'inin yaralandığını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.



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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:08
  1. Diyala DEAŞ
  2. Irak

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