Irak’ta DEAŞ saldırısı: 6 ölü
DİYALA (AA) - Terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın doğusundaki Diyala vilayetindeki bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Diyala’da görevli Yüzbaşı Polis Cafer el Vaili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ’ın Hanekin ilçesine bağlı Dara köyündeki bir eve silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi.
Vaili, eve yapılan saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.
Güvenlik güçlerinin, DEAŞ’lı teröristlerin yakalanması için sabah saatlerinde bölgede operasyon başlattığı belirtildi.