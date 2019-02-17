Irak’ta DEAŞ saldırısı: 5 asker öldü Irak’ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda, 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak’ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda, 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak polis kaynaklarına göre, kötü hava koşullarından fırsat bulan terör örgütü DEAŞ üyeleri, kentin güneybatısındaki Havice ilçesi yakınlarında güvenlik güçlerine saldırı düzenledi.

İki taraf arasında çıkan çatışmada 5 askerin hayatını kaybettiğini kaydeden kaynaklar, terör örgütü üyelerinin kayıplara karıştığını belirtti.

Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.