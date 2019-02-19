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Irak'ta DEAŞ saldırısı : 3 ölü

19 Şubat 2019 Salı 02:09
Irak'ta DEAŞ saldırısı : 3 ölü

ANBAR (AA) - Irak'ın Anbar kentinin güneydoğusunda, terör örgütü DEAŞ tarafından güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Irak güvenlik güçlerinden Yüzbaşı Ahmet el-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ militanlarının, Anbar kentinin batısındaki Nuheyib kasabasında Irak-Suudi Arabistan sınır karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda iki polisin öldüğünü ifade etti.

DEAŞ'lı teröristlerin, saldırının ardından 3'ü polis 8 kişiyi kaçırdığı bilgisini paylaşan Duleymi, rehinelerden birinin de infaz edildiğini ancak bu kişinin güvenlik mensubu olup olmadığı hakkında bilgileri bulunmadığını bildirdi.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 02:09
  1. Anbar
  2. deaş
  3. Irak

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