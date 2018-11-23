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Irak'ta DEAŞ hedeflerine hava saldırısı: 14 ölü

23 Kasım 2018 Cuma 19:39
Irak'ta DEAŞ hedeflerine hava saldırısı: 14 ölü

BAĞDAT (AA) - ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ın Musul kentinin kuzeybatısına düzenlediği hava saldırılarında, terör örgütü DEAŞ militanı 14 kişi öldü.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Merkezi Sözcüsü, Yahya Rasul tarafından yapılan yazılı açıklamada, koalisyona bağlı uçakların Musul'un kuzeybatısında bulunan Atşane Dağları'ndaki DEAŞ hedeflerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 14 DEAŞ militanının öldüğü aktarılan açıklamada, koalisyonun, bölgede arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiren Irak ordu güçlerine hava desteği verdiği kaydedildi.

Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl kontrolünde tuttuğu Musul'u Temmuz 2017'de kurtarmıştı.

Irak'ta DEAŞ'ın elindeki bölgelerin büyük bölümü geri alınsa da örgüt mensupları, Musul'un kırsal çöl bölgelerinin yanı sıra Kerkük, Salahaddin ve Diyala arasındaki stratejik bölgeyle Irak-Suriye sınırına yakın Enbar vilayetinde terör eylemlerine devam ediyor.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 19:39
  1. ABD
  2. deaş
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