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Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ertelendi

Meclis oturumunda Kürt siyasi partiler arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle cumhurbaşkanı seçimi  yarına ertelendi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 22:35
Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ertelendi

Irak meclisinde düzenlenen oturumda Kürt siyasi partiler  arasında yaşanan "tek aday" anlaşmazlığı nedeniyle cumhurbaşkanı seçilemedi. 

Irak meclisi, cumhurbaşkanı seçimini yarına erteledi.

Kürtler arasındaki cumhurbaşkanı anlaşmazlığı

Irak'ta cumhurbaşkanını Kürtler arasında belirleyen taraf 2005'ten  bugüne Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) oldu, ancak partiler bu kez ortak bir  isim üzerinde anlaşamadı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), cumhurbaşkanlığı müzakerelerinin  sadece KYB ile değil kendisiyle de yapılmasını istedi. Ortak isim üzerinde  anlaşma sağlanamayınca iki parti de kendi adayını çıkardı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin eski başbakanı Berhem Salih KYB  tarafından aday gösterilirken, Mesut Barzani liderliğindeki KDP ise Fuad  Hüseyin'i cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.

Irak'taki siyasi gruplar arasında 2003'te varılan gayriresmi anlaşmaya  göre, cumhurbaşkanı Kürtlerden, başbakan Şiilerden, meclis başkanı ise  Sünnilerden seçiliyor.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 22:35
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