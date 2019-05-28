Irak’ta çifte patlama: 3 ölü, 3 yaralı

Irak’ın Anbar vilayetinde meydana gelen iki ayrı patlamada Haşdi Aşairi mensubu 2 kişi ve bir polisin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Anbar vilayeti polisi tarafından yapılan açıklamada, Hadise ilçesine bağlı Brvana nahiyesinde Haşdi Aşairi milislerine ait bir aracı hedef alan patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Patlamanın bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu meydana geldiği, olay yerinin güvenlik kordonu altına alındığını kaydedildi.

Anbar’a bağlı Kabise nahiyesinde terör örgütü DEAŞ’tan geriye kalan bir bomba düzeneğinin patlaması soncu meydana gelen ikinci bir patlamada ise bir polisin öldüğü ve bir polisin de yaralandığı belirtildi.

Haziran 2014’te Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ 2017 yılının sonunda ülkeden çıkarılmasına rağmen halen Sünni nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde saldırı düzenliyor.