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Irak'ta büyük anlaşmazlık! Seçim yarına ertelendi

Irak'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kürt siyasi partiler arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle oturum yarına ertelendi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 22:26
Irak'ta büyük anlaşmazlık! Seçim yarına ertelendi

Irak meclisinde düzenlenen oturumda Kürt siyasi partiler arasında yaşanan "tek aday" anlaşmazlığı nedeniyle cumhurbaşkanı seçilemedi.

Irak meclisi, cumhurbaşkanı seçimini yarına erteledi.

 Kürtler arasındaki cumhurbaşkanı anlaşmazlığı

Irak'ta cumhurbaşkanını Kürtler arasında belirleyen taraf 2005'ten bugüne Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) oldu, ancak partiler bu kez ortak bir isim üzerinde anlaşamadı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), cumhurbaşkanlığı müzakerelerinin sadece KYB ile değil kendisiyle de yapılmasını istedi. Ortak isim üzerinde anlaşma sağlanamayınca iki parti de kendi adayını çıkardı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin eski başbakanı Berhem Salih KYB tarafından aday gösterilirken, Mesut Barzani liderliğindeki KDP ise Fuad Hüseyin'i cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.

Irak'taki siyasi gruplar arasında 2003'te varılan gayriresmi anlaşmaya göre, cumhurbaşkanı Kürtlerden, başbakan Şiilerden, meclis başkanı ise Sünnilerden seçiliyor.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 22:26
  1. Irak
  2. cumhurbaşkanlığı seçimi

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