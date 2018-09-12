Irak'ta bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Irak'ta Bağdat'ın Selahaddin vilayetinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.12 Eylül 2018 Çarşamba 23:20
Irak’ın Selahaddin vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü 43 kişinin yaralandığı belirtildi.
Irak’ta Bağdat’ın kuzey batısında Salahattin iline bağlı Hacac kasabası yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Olayda 6 kişi hayatını kaybederken 43 kişi de yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiği öğrenildi.
Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan 4 araç kullanılamaz hale gelirken ve bir restoran da büyük hasar gördü.
Ölüm üçgeni adı verilen Kerkük, Salahattin ve Diyale arasındaki bölgede zaman zaman sivilleri hedef alan terör saldırıları gerçekleştiriliyor.
YORUM YAZ