Irak'ta bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak’ın Selahaddin vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü 43 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak’ta Bağdat’ın kuzey batısında Salahattin iline bağlı Hacac kasabası yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Olayda 6 kişi hayatını kaybederken 43 kişi de yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiği öğrenildi.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan 4 araç kullanılamaz hale gelirken ve bir restoran da büyük hasar gördü.

Ölüm üçgeni adı verilen Kerkük, Salahattin ve Diyale arasındaki bölgede zaman zaman sivilleri hedef alan terör saldırıları gerçekleştiriliyor.