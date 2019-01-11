0553 313 94 23

Irak'ta bombalı saldırı: 1 ölü, 16 yaralı

11 Ocak 2019 Cuma 11:49
Irak'ta bombalı saldırı: 1 ölü, 16 yaralı

ENBAR (AA) - Irak'ın Enbar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Irak Güvenlik Medya Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bomba yüklü bir araç Enbar'ın Suriye sınırına yakın Kaim ilçe merkezindeki pazar yerinde patlatıldı.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, aralarında 4 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak terör örgütü DEAŞ'ın Irak-Suriye sınırında varlık göstermeye devam ettiği ve bu bölgede zaman zaman saldırılar düzenlediği biliniyor.

DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Kaim ilçesi, 2017 sonunda Irak güvenlik güçlerince en son geri alınan bölgeler arasında yer alıyordu.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:49
  1. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye de Avrupalı mültecileri ağırlamıştı
    1. Suriye de Avrupalı mültecileri..
    2. İran petrol yaptırımlarına karşı çıkış..
    3. Ankara Haberleri: Tarihi merkeze anıt..
    4. Karmod 52 farklı ülkeden iş adamı..
    5. Beşiktaş'ın Antalya kampı
    6. Kamu sosyal tesis ücretleri güncellendi
    7. "Seçime Sarıyer'in kazanımı olarak..
    8. Karlıovalı çocuklar okullarını özledi
    9. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu..
    10. "Biz Bolton'dan emir almıyoruz"
    11. KIA, en güveli üç markadan biri
    12. AK Partili isim CHP açıklaması: Bu..
    13. Irak'ta bombalı saldırı! Ölü ve..
    14. THY, İstanbul Havalimanı’ndan uçuş..
    15. AK Parti Trabzon Maçka belediye başkan..
    16. Ronaldo'nun koruması Cumhur..
    17. Kayak merkezlerinde son durum
    18. Altın fiyatları
    19. Otomotivciler de teşvik istiyor
    20. Çaykur Rizespor'dan transfer bombası..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama