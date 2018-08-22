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Irak'ta bayram kana bulandı! Ölü ve yaralılar var

Irak'ın Tikrit ilinde Al-Shirqat bölgesinde intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 6 kişinin öldü, 7 kişi de yaralandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:01
Irak'ta bayram kana bulandı! Ölü ve yaralılar var

Irak'ın Tikrit ilinde Al-Shirqat bölgesinde eski milletvekili Adnan Algannam'ın evinin yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi. İntihar saldırısında 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı üstlenen olmadı.

6 ÖLÜ, 7 YARALI

Al-Shirqat emniyet müdürü Halil el-Sahn yaptığı açıklamada, Algannam'ın evine düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını söyledi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

El-Sahn saldırının 51. Tugay'daki bir grup askeri hedef aldığını ifade etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Öte yandan, Irak hükümeti Al-Shirqat'ı ABD'nin desteği ile terör örgütü DEAŞ'tan 2016 yılında ele geçirmişti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:01
  1. Tikrit
  2. Irak
  3. intihar saldırısı

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