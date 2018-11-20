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Irak'ta balık ölümlerinin nedeni açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü, 2 Kasım'da Fırat Nehri'nde tonlarca balığın telef olmasının nedenini su kirliliğinin yol açtığı zehirlenme olarak gösterdi

20 Kasım 2018 Salı 18:17
Irak'ta balık ölümlerinin nedeni açıklandı

İSTANBUL (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Irak'ta Fırat Nehri'nde ay başında meydana gelen yoğun balık ölümlerinin yüksek su kirliliğinden kaynaklandığını açıkladı.

DSÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fırat Nehri'nde binlerce balığın öldüğü sudan alınan örneklerin Ürdün'ün başkenti Amman'daki laboratuvarda incelendiği ve suyun ağır metal ve amonyak maddeleri nedeniyle kirlendiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı ile DSÖ'deki sağlık uzmanlarının, balıkları su içerisindeki maddelerin zehirlediğine dair raporuna işaret edilen açıklamada, söz konusu maddelerin insan sağlığına tehdit oluşturmadığı kaydedildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın yaklaşık 85 kilometre güneyinde yer alan Babil vilayetinde 2 Kasım'da Fırat Nehri üzerindeki çiftliklerde yetiştirilen tonlarca balık telef olmuştu.





Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:17
  1. Balık
  2. Fırat Nehri
  3. Irak

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