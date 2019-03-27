0553 313 94 23

Irak'ta Altınköprü Katliamı'nın 28. yılı

Irak'ın Kerkük kentinde 28 yıl önce Türkmenlere yönelik gerçekleştirilen Altınköprü Katliamı nedeniyle anma töreni düzenlendi

27 Mart 2019 Çarşamba 19:17
Irak'ta Altınköprü Katliamı'nın 28. yılı

ERBİL (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde Altınköprü Katliamı'nın 28. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

Irak'ta Baas rejimi tarafından 28 Mart 1991'de Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasına yönelik gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden 100'den fazla Türkmen anıldı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığınca düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak'ın kurucu unsuru olan Türkmenlerin Irak'taki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gibi tüm alanlarda layık oldukları ve hakkettikleri makamlara gelmelerini destekliyoruz. Bu yönde kendilerini teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Türkmenlerin geçmişte Irak'ta çeşitli katliamlara maruz kaldığını belirten Karaçay, Türkmenlere yönelik baskı ve katliamların son bulması temennisinde bulundu.

Başkonsolos Karaçay, "28 yıl önce gerçekleşmiş katliamda şehit olan Türkmen kardeşlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

- "Katliamın hedefi Türkmenlerin varlığını yok etmekti"

ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf da Altınköprü katliamını insanlık dışı bir saldırı olarak nitelendirdi.

Katliamda hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını vurgulayan Maruf, "Bunu yapanların hedefi hem Irak'ta hem de Türkmeneli bölgesinde Türkmenlerin siyasi ve kültürel varlığını yok etmeye çalışmaktı." ifadesini kullandı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler 28 Mart 1991'de Kerkük'e bağlı Altınköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100'dan fazla Türkmeni infaz etmişti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 19:17
  1. Altınköprü Katliamı
  2. Anma töreni
  3. Irak
  4. ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf
  5. Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fas'ta koalisyonun büyük ortağından ABD'ye Golan tepkisi
    1. Fas'ta koalisyonun büyük ortağından..
    2. Irak'ta Altınköprü Katliamı'nın 28. yılı
    3. Elmadağlı iş insanlarından 18 okula..
    4. MHP Lideri Bahçeli: "Millet İttifakı..
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Tekirdağ'da
    6. Tutuklu darbe girişimi sanığı emekli..
    7. Kabe imamından Erdoğan ve Ayasofya..
    8. "Hep birlikte bu ülkede barış ve..
    9. Kız arkadaşını korkutan "tek teker"..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Beşiktaş, Rizespor hazırlıklarını..
    12. Ambulans ile hafif ticari araç..
    13. Lise öğrencisi kazada hayatını kaybetti
    14. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 5..
    15. TBB Başkanı Aydın: "Yatırımcılardan..
    16. TBB Başkanı Hüseyin Aydın: Spekülatif..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (1)
    18. Sosyal medyadan terör propagandası..
    19. Askerlerden öğrencilerin mektubuna..
    20. ABD Başkanı Donald Trump:"Rusya'nın..
    21. TBB Başkanı Aydın: "Elinde olmayan TL..
    22. Cumhur İttifakı adaylarına..
    23. TBB Başkanı Aydın: "Türkiye’deki..
    24. Swap nedir? Swap oranı swap işlemi ne..
    25. TBB Başkanı Aydın: "(Türkiye'deki..
    26. Numan Kurtulmuş: "1940’larda uçağımızı..
    27. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    28. Antalya’da genç adamı uçurumun..
    29. Kazakistan'da 13 kişiyi taşıyan..
    30. Bıçaklı gaspçı kaçtığı otomobilde..
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek