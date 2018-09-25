Irak'ta alışveriş merkezinde patlama! Ölü ve yaralılar var
Erbil'de bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.25 Eylül 2018 Salı 22:40
Erbil şehrinde bir alışveriş merkezinin önünde polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir aracın LPG tankı patladı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edilirken güvenlik güçleri çevreyi kordon altına aldı.
Öte yandan görgü tanıkları, olayın kaza değil terör saldırısı olduğunu iddia etti.
YORUM YAZ