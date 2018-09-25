Irak'ta alışveriş merkezinde patlama! Ölü ve yaralılar var

Erbil şehrinde bir alışveriş merkezinin önünde polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir aracın LPG tankı patladı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edilirken güvenlik güçleri çevreyi kordon altına aldı.

Öte yandan görgü tanıkları, olayın kaza değil terör saldırısı olduğunu iddia etti.