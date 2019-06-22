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Irak'ta ABD'nin konuşlandığı üste güvenlik tedbirleri artırıldı

Irak'ın ABD askerlerinin de konuşlandığı ülkenin en büyük askeri hava üssü Beled'e, 15 Haziran'da havan topu ile saldırı düzenlenmesinden sonra güvenlik önemleri artırıldı- ABD Hava Kuvvetleri Merkezi Komutanlık Güç Koruma Direktörü Albay Kevin Walker: - "Beled'den personelin çekilmesine ilişkin herhangi bir plan söz konusu değildir"

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:41
Irak'ta ABD'nin konuşlandığı üste güvenlik tedbirleri artırıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlandığı ülkenin en büyük askeri hava üssüne geçen hafta düzenlenen saldırı sonrası güvenlik tedbirleri artırıldı. ABD'li yetkililer, üsteki çalışmaların devam ettiğini, personelin çekilmesine dair medyadaki iddialarını doğru olmadığını açıkladı.

Orta Doğu'da, İran ve ABD arasındaki gerilimin her geçen gün yükselmesi nedeniyle Irak'ın Salahaddin vilayetinde yer alan "Beled Askeri Hava Üssü"ndeki güvenlik tedbirleri en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Irak ordusunda görevli Tümgeneral Falah Faris, yaptığı açılamada, üs içinde ve dışındaki güvenliğin sıkı tutulduğunu, çevre bölgenin sürekli gözetlendiğini ve gece saatlerinde yasakların getirildiğini ifade etti.

Faris, alınan tüm önlemlerin ABD ile koordineli bir şekilde yapıldığını kaydetti.

Gereksiz tüm hareketlerin en aza indirildiğini söyleyen Faris, kararın geçen hafta Irak'a ait F-16 savaş uçaklarının konuşlandığı üsse üç havan topunun isabet etmesinden sonra alındığını aktardı.

Öte yandan, ABD Hava Kuvvetleri Merkezi Komutanlık Güç Koruma Direktörü Albay Kevin Walker ise yayımladığı yazılı açıklamada, ülkesinin Beled'teki personellerini çekeceğine dair medyada çıkan haberleri yalandı.

Hava üssündeki operasyonların normal bir şekilde devam ettiğini belirten Walker, "Şu anda Beled'den personellerin çekilmesine ilişkin herhangi bir plan söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Albay, hava kuvvetlerine bağlı tüm personelin güvenliğinin sürekli bir şekilde değerlendirildiğini, tehditlerin artması halinde güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirlerin yerinde alınacağını ifade etti.

Beled Askeri Hava Üssü'ne, 15 Haziran'da 3 havan topu ile saldırı gerçekleştirmiş, olayda herhangi bir can kaybı meydana gelmemişti.

Bu saldırıdan hemen iki gün sonra Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Et-Taci Askeri Kampı'na katyuşa füzesiyle saldırı düzenlenmişti.

Bağdat'ın merkezinde yer alan ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve de daha önce faklı aralıklarda katyuşa roketiyle saldırılar gerçekleşmişti.

- ABD'nin Irak'ta 9 askeri üssü bulunuyor

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi.

ABD'nin Irak'ta hali hazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:41
  1. ABD
  2. Beled Askeri Hava Üssü
  3. Irak

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