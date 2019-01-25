Irak'ta ABD'nin askeri varlığına karşı kanun teklifi hazırlandı

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Şii lider Mukteda es-Sadr öncülüğündeki Sairun Koalisyonu'nun Başkanı Sabah es-Sadi, ABD ve Irak arasındaki askeri anlaşmanın sona erdirilmesi için kanun teklifi sunduklarını söyledi.

Sadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'ye, ABD ile daha önce imzalanan stratejik güvenlik anlaşmasının sona erdirilmesi için kanun teklifi verdiklerini ifade etti.

Kanun teklifinin uygulamaya konulması sorumluluğunun meclis başkanlığında olduğunu belirten Sadi, "Meclis Başkanlığı, gerekli yasal tedbirleri almak için meclisin güvenlik, savunma, dış ilişkiler ve yasa komisyonlarıyla görüşmelidir." dedi.

Mecliste en çok milletvekiline sahip Sairun Koaliasyonu'nun Başkanı, sunulan kanun teklifinin içeriğine ilişkin, "Yasanın çıktığı tarihten bir yıla kadar; askeri üsler de dahil olmak üzere Irak'taki ABD'li ve diğer yabancı askerlerle danışman ve eğitmenlerin varlığının sonra erdirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

- İran yanlısı Iraklı siyasi partilerin ABD karşıtı yasa hazırlıkları

Bina Koalisyonu Milletvekili Mansur Buayci, geçen salı günü AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yabancı güçlerin Irak topraklarından çıkarılması için hazırladığımız yasa tasarısının son aşamasına gelindi. Bu yasa tasarısı, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ndekiler dahil olmak üzere tüm askeri üslerin boşaltılmasını içeriyor.” demişti.

Irak meclisinde yer alan Bina Koalisyonu, Haşdi Şabi Komutanlarından Hadi Amıri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, İran’a yakın diğer Haşdi Şabi gruplarıyla eski Başbakan Nuri el-Maliki’ye bağlı Kanun Devleti Koalisyonu ve bazı Sünni gruplardan oluşuyor.

Eski Irak Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari,19 Ocak'ta sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada İran'ın, Iraklı Şii liderlere meclis kararıyla ABD askerlerini Irak'tan çekmeleri için baskı uyguladığını ileri sürmüştü.

- ABD'nin Irak'taki askeri varlığı



ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 166 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra Başkan Barack Obama'nın talimatı üzerine, tüm askerini Irak'tan çekmişti.



Ancak terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine, ABD yeniden askerlerini Irak'a gönderdi.



ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, iki ülke arasında 2014 yılında imzalanan askeri stratejik anlaşma uyarınca Irak'ta 5 bine yakın ABD askeri bulunuyor.



